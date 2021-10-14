В Польше микроавтобус с украинцами влетел в грузовик, пять человек в больнице

В Польше в ДТП попал микроавтобус с украинцами. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП. В результате аварии в больницу попали пятеро граждан Украины.
Об этом сообщает издание NTO.pl.
ДТП произошло недалеко от города Немодлин в юго-западной Польше. Столкновение произошло около 06:15 по местному времени на автостраде А4 в направлении Вроцлава.
В микроавтобусе было восемь украинцев. Водитель влетел в грузовик с прицепом, который двигался впереди.
Кто пострадал?
"Восемь человек путешествовали на автобусе. Они граждане Украины. Пятеро из них были доставлены в больницу" – проинформировала пресс-секретарь штаба муниципальной полиции в Ополе Агнешка Нерыхлый.
После столкновения транспортные средства выехали на аварийную полосу. На одной из полос автострады ограничивали движение транспорта на пару часов, чтобы оформить аварию.
В микроавтобусе ехали восемь украинский. Фото: NTO.pl
Аварии с украинцами – не редкость
Последний раз печальная новость пришла в Украину в начале октября. В городе Катовице (Польша) в результате страшной аварии погибли два парня из Украины в возрасте 21 и 22 года. Их автомобиль слетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево.
По словам очевидцев аварии, от удара автомобиль украинцев смяло, как консервную банку. Тела парней из транспортного средства вырезали спасатели.
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