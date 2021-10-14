У Польщі мікроавтобус з українцями влетів у вантажівку, п'ятеро людей в лікарні

В Польщі в ДТП потрапив мікроавтобус з українцями. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП. Унаслідок аварії в лікарні потрапили п'ятеро громадян України.
Про це повідомляє видання NTO.pl.
ДТП сталася неподалік міста Немодлін у південно-західній Польщі. Зіткнення відбулося близько 06:15 за місцевим часом на автостраді А4 у напрямку Вроцлава.
В мікроавтобусі було вісім українців. Водій влетів у вантажівку з причепом, яка рухалася попереду.
Хто постраждав?
"Восьмеро людей подорожували автобусом. Вони громадяни України. П’ятеро з них були доставлені до лікарні", – поінформувала речниця штабу муніципальної поліції в Ополі Агнешка Нерихла.
Після зіткнення транспортні засоби виїхали на аварійну смугу. На одній із смуг автостради обмежували рух транспорту на кілька годин, щоб оформити аварію.
В мікроавтобусі їхали вісім українців. Фото: NTO.pl
Аварії з українцями – не рідкість
Востаннє сумна новина надійшла в Україну на початку жовтня. У місті Катовіце (Польща) внаслідок страшної аварії загинули два хлопці з України у віці 21 і 22 роки. Їхній автомобіль злетів з траси, перекинувся і врізався у дерево.
За словами очевидців аварії, від удару автомобіль українців зім'яло, як консервну банку. Так, тіла хлопців з транспортного засобу вирізали рятувальники.
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