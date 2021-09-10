Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

В Полтаве ученик младших классов "заминировал" свою школу

Игорь Серов, Ирина Ковальчук
10 сентября, 15:53
За юного лже-минера перед законом ответят родители

Мальчик позвонил на "101" и вызвал ложный выезд спасателей и саперов / Коллаж "Сегодня"

Менее чем за сутки полиция Полтавы установила человека, который 9 сентября около 16 часов сообщил по телефону "101" о минировании общеобразовательной школы №38. Им оказался ученик этой школы младших классов.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Читайте также:

"Речь идет о совсем маленьком школьнике, который сообщил о минировании учебного заведения", – сообщил "Сегодня" спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

В полиции уточнили, что были весьма удивлены таким поступком мальчика, ведь еще не сезон контрольных работ, поэтому почему ребенок заминировал школу пока остается загадкой.

Читайте также:

За юного минера перед законом будут отвечать его родители. По отношению к ним полиция составила административный протокол по части 1 статьи 184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Пагубная практика

В целом по Украине, к сожалению, практика ложного минирования общественных заведений весьма распространена.

Реклама