В Полтаве ученик младших классов "заминировал" свою школу

Мальчик позвонил на "101" и вызвал ложный выезд спасателей и саперов / Коллаж "Сегодня"

Менее чем за сутки полиция Полтавы установила человека, который 9 сентября около 16 часов сообщил по телефону "101" о минировании общеобразовательной школы №38. Им оказался ученик этой школы младших классов.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины.

"Речь идет о совсем маленьком школьнике, который сообщил о минировании учебного заведения", – сообщил "Сегодня" спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

В полиции уточнили, что были весьма удивлены таким поступком мальчика, ведь еще не сезон контрольных работ, поэтому почему ребенок заминировал школу пока остается загадкой.

За юного минера перед законом будут отвечать его родители. По отношению к ним полиция составила административный протокол по части 1 статьи 184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Пагубная практика

В целом по Украине, к сожалению, практика ложного минирования общественных заведений весьма распространена.