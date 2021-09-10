У Полтаві учень молодших класів "замінував" свою школу

Хлопчик зателефонував на "101" і викликав помилковий виїзд рятувальників і саперів / Колаж "Сегодня"

Менш ніж за добу поліція Полтави встановила особу, яка 9 вересня близько 16-ї години повідомила по телефону "101" про замінування загальноосвітньої школи №38. Нею виявився учень цієї школи молодших класів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

"Мова йде про зовсім маленького школяра, який повідомив про замінування навчального закладу", – повідомив "Сегодня" речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.

В поліції уточнили, що були вельми здивовані таким вчинком хлопчика, адже ще не сезон контрольних робіт, тому чому дитина замінувала школу поки залишається загадкою.

За юного мінера перед законом відповідатимуть його батьки. По відношенню до них поліція склала адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 (Невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згубна практика

В цілому по Україні, на жаль, практика "мінування" громадських закладів вельми поширена.