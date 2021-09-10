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У Полтаві учень молодших класів "замінував" свою школу

Ігор Сєров, Ірина Ковальчук
10 вересня, 15:53
За юного лже-мінера перед законом відповідатимуть батьки

Хлопчик зателефонував на "101" і викликав помилковий виїзд рятувальників і саперів / Колаж "Сегодня"

Менш ніж за добу поліція Полтави встановила особу, яка 9 вересня близько 16-ї години повідомила по телефону "101" про замінування загальноосвітньої школи №38. Нею виявився учень цієї школи молодших класів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

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"Мова йде про зовсім маленького школяра, який повідомив про замінування навчального закладу", – повідомив "Сегодня" речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.

В поліції уточнили, що були вельми здивовані таким вчинком хлопчика, адже ще не сезон контрольних робіт, тому чому дитина замінувала школу поки залишається загадкою.

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За юного мінера перед законом відповідатимуть його батьки. По відношенню до них поліція склала адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 (Невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згубна практика

В цілому по Україні, на жаль, практика "мінування" громадських закладів вельми поширена.

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