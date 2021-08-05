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В пятницу на Украину обрушится циклон – объявлено штормовое предупреждение

5 августа, 16:43

Сергей Мартынец

Наталия Диденко рассказала, где в пятницу испортится погода и каких сюрпризов ждать украинцам

В Украине снова испортится погода в некоторых областях. Коллаж "Сегодня"

В последний рабочий день недели погода испортится в большинстве областей – украинцев ждут дожди с грозами и штормовой ветер. Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Циклон завтра принесет сложную погоду в западные, северные и центральные области Украины – там ожидаются дожди, грозы, ливни, шквалы и град.

На юге и востоке пока серьезных осложнений не видно.

Температура воздуха в восточных, южных и большинстве центральных областей будет жарко, 29-34 градусов.

На западе будет свежее, 22-27 градусов, на севере +25-29.

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Погода в Киеве

В Киеве в пятницу грозовые дожди, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ожидается в пределах 27 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне непогода снова натворила беды в Украине. Сильный град остановил движение на трассе Одесса – Киев, ледяные шары сыпались с неба в селе Кучурган, а ветер в регионе достигал 20 метров в секунду. Дождь был настолько сильный, что местами на трассе не было видно дороги. А в Николаевской области шквальный ветер срывал крыши с домов.

Также мы писали, как в двух областях Украины пронесся ураган.

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Источник: Сегодня

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