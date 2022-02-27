Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

В РФ паника: родственники оккупантов массово звонят на горячую линию "Вернись живым из Украины"

Владимир Козырь
27 февраля, 05:34
Люди разыскивают своих близких, которые пошли на войну против Украины

Люди в панике ищут своих родственников/Фото: коллаж: "Сегодня"

На горячую линию для родственников русских оккупантов"Вернись живым из Украины" звонят сотни людей. Они разыскивают своих близких.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Реклама

Подробности

"Захваченные в плен имеют возможность позвонить домой, как этот очередной "заблудший" из Новокузнецкого ОМОНа. Чтобы остановить убийц Кремля, о потерях своих солдат и офицеров должны узнать как можно больше россиян", — говорится в сообщении.

Горячая линия "Вернись живым из Украины": +380894201860, +380894201861, +380894201862

Потери среди оккупантов

Россия в войне против Украины терпит колоссальные потери. Погибают солдаты и уничтожается техника. Оккупанты уже потеряли:

Реклама
  • Самолеты — 14 штук
  • Вертолеты — 8 штук
  • Танки — 102 штуки
  • ББМ — 536 штук
  • Пушки — 15 штук
  • БУК — 1 штука
  • Погибших — 3500 человек
  • Пленных — 200 человек.

Читайте также