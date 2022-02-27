У РФ паніка: родичі окупанті масово дзвонять на гарячу лінію "Повернися живим з України"

Люди в паніці шукають своїх родичів/Фото: колаж: "Сьогодні"
На гарячу лінію для родичів російських окупантів "Повернися живим з України" дзвонять сотні людей. Вони розшукують своїх близьких.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
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"Захоплені в полон мають можливість подзвонити додому, як цей черговий "заблукалий" з Новокунецького ЗМОПу. Щоб зупинити вбивць Кремля, про втрати своїх солдатів і офіцерів мають дізнатися якомога більше росіян", — йдеться в повідомленні.
Гаряча лінія "Вернись живым из Украины": +380894201860, +380894201861, +380894201862
Втрати серед окупантів
Росія у війні проти України зазнає колосальних втрат. Гинуть солдати та знищується техніка. Окупанти вже втратили:
- Літаки — 14 штук
- Вертольоти — 8 штук
- Танки — 102 штуки
- ББМ — 536 штук
- Гармати — 15 штук
- БУК — 1 штука
- Загиблих — 3500 осіб
- Полонених — 200 осіб.