Ржавые трубы: у россиян "бомбануло" из-за заявления Яценюка о "Северном потоке – 2"

В России прокомментировали заявление Арсения Яценюка / Коллаж "Сегодня"

В России не осталось незамеченным заявление экс-премьера Украины Арсения Яценюка об энергетической политике России, высказанное в пятницу вечером в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Российский пропагандистский телеканал Russia Today, который финансируется Кремлем, выпустил отдельный сюжет на эту тему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Комментируя строительство "Северного потока – 2", Яценюк, в частности, заявил: "Задача России только одна – превратить украинскую газотранспортную систему в металлолом".

По мнению экс-премьера, необходимо подписать трехсторонний договор о транзите российского газа с участием Европейского Союза, который гарантировал бы загруженность украинской ГТС и не допустил бы потери доходов от транзита в размере $2 млрд.

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На заявление Арсения Яценюка отреагировал телеканал Russia Today. Он сделал отдельный сюжет и пригласил в качестве комментатора заместителя председателя Госдумы РФ Игоря Ананских.

Ананских, в частности, назвал украинскую ГТС "ржавыми трубами", он считает, что Украина "политизирует тему газа".

В целом пропагандистский сюжет Russia Today основан на том, что строительство газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины якобы вызвано исключительно экологическими мотивами.