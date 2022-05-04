Число погибших в ДТП в Ровенской области возросло до 27

В результате столкновения транспортные средства загорелись / Фото: Коллаж: Сегодня

Недалеко от села Сытное в Ровенской области столкнулись бензовоз, автобус и легковушка. В результате столкновения транспортные средства загорелись Правоохранители рассказали о 16 погибших и 6 травмированных. Советник главы МВД Антон Геращенко позже написал о 27 погибших в аварии.

Об аварии сообщила пресс-служба Нацполиции.

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"Летальное автопроисшествие с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки произошло сегодня, 3 мая, около 19:20 на автодороге "Киев-Чоп" возле села Сытное Дубенского района", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибли 16 человек.

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"В настоящее время известно еще о шести травмированных", – добавили в сообщении.

Движение по автодороге "Киев-Чоп" на этом участке перекрыто полностью.

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"В ужасном ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, следователями полиции найдено 27 останков погибших. Из 38 пассажиров автобуса уцелело лишь 12 человек", – проинформировал Геращенко в Telegram.

Также он сообщил, что водитель бензовоза выжил, но находится в тяжелом состоянии.

Сколько человек погибают в ДТП

По данным ВОЗ, ежегодно в результате ДТП погибают около 1,3 миллиона человек. Причем аварии на дороге – главная причина смертности среди детей и молодежи от 5 до 29 лет.

Более половины погибших в ДТП были уязвимыми участниками дорожного движения – пешеходы, мотоциклисты и велосипедисты.

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