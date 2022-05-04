Кількість загиблих у ДТП на Рівненщині зросла до 27

Внаслідок зіткнення транспортні засоби загорілися / Фото: Колаж: Сьогодні

Неподалік села Ситне на Рівненщині зіткнулись бензовоз, автобус та легковик. Внаслідок зіткнення транспортні засоби загорілися Правоохоронці розповіли про 16 загиблих та 6 травмованих. Радник голови МВС Антон Геращенко пізніше написав про 27 загиблих в аварії.

Про аварію повідомила пресслужба Нацполіції.

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"Летальна автопригода за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика сталася сьогодні, 3 травня, близько 19:20 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Ситне Дубенського району", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, загинули 16 людей.

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"Наразі відомо про ще шістьох травмованих", – додали у повідомленні.

Рух автодорогою "Київ-Чоп" на цій ділянці перекрито повністю.

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"У жахливому ДТП на Рівненщині, де зіткнулися мікроавтобус, бензовоз та пасажирський автобус, слідчими поліції знайдено 27 останків загиблих. З 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 людей", - поінформував Геращенко в Telegram.

Також він повідомив, що водій бензовозу вижив, але перебуває у тяжкому стані.

Скільки людей гинуть у ДТП

За даними ВООЗ, щороку внаслідок ДТП гинуть близько 1,3 мільйона людей. Причому аварії на дорозі – головна причина смертності серед дітей та молоді віком від 5 до 29 років.

Більше половини загиблих у ДТП були вразливими учасниками дорожнього руху – пішоходи, мотоциклісти та велосипедисти.

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