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В Черкасской области эвакуированные попали в ДТП, пострадали дети

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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9 марта, 10:24
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В селе Сычевка столкнулись четыре автомобиля
Медики оказали помощь пострадавшим, тех, кто был более травмирован, доставили в больницу
Медики оказали помощь пострадавшим, тех, кто был более травмирован, доставили в больницу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черкасской области в дорожно-транспортное происшествие попали эвакуированные, направлявшиеся из Запорожья. Об этом сообщила пресс-секретарю Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок, передает Суспільне.

По словам спикера, в диспетчерскую поступил вызов, что в селе Сычевка столкнулись четыре автомобиля, а среди травмированных есть дети.

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Медики двух бригад скорой помощи работали на месте происшествия и оказали помощь жителям Запорожья.

"29-летней женщине и 7-летнему мальчику оказали помощь на месте происшествия. В больницу доставили 33-летнюю женщину, предварительно, с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга и 3-летнего мальчика с травмой головы", — рассказала спикер.

В связи с военным положением, полиция не будет выезжать на ДТП. Если произошло ДТП без жертв и травм, то в Нацполиции рекомендуют обменяться телефонами с другим водителем, оформить европротокол и не блокировать движение.

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Условия, при которых участники ДТП могут применять европротокол

  • В ДТП участвует не более двух транспортных средств.
  • Оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО, то есть оформить европротокол нельзя лишь в случае, если один из водителей пренебрег требованием закона о необходимости страхования своей ответственности, или является льготником, по закону освобождённым от обязанности заключать договор ОСАГО.
  • У обоих водителей отсутствуют признаки алкогольного или наркотического опьянения.
  • Участники ДТП согласны с определением обстоятельств аварии (нет разногласий относительно того, кто стал виновником).
  • В ДТП нет погибших или получивших травмы людей.

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