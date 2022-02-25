В Сети распространили фейк от имени СБУ – как не попасться

От имени СБУ распространили фейк. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинцев предупредили о фейковых сообщениях в Сети от имени Службы безопасности Украины.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
Что известно?
В Telegram и других мессенджерах распространяют фейк от имени СБУ якобы о том, что служба требует от украинцев перейти по ссылке, чтобы "пройти проверку".
Эта ссылка похожа на адрес сайта СБУ, но она фейковая и не ведет на онлайн-ресурс Службы безопасности.
На самом деле по ссылке вам предлагают добавить новое устройство к вашему аккаунту. После этого враг получит доступ ко всей вашей истории переписки (кроме секретных чатов), а также сможет писать от вашего имени.
Важно добавить: ни в коем случае не переходите по этой ссылке и не сканируйте QR-код.
РФ может атаковать данные украинцев – как защититься от хакеров
Кибератаки на государственные ресурсы Украины продолжаются и существует большой риск, что атаки будут распространены на всех граждан. Об этом сообщили в службе Госспецсвязи и дали советы, как от этого защититься.
Итак, семь основных правил для защиты своих аккаунтов и техники:
Шаг 1
Измените пароли в своих соцсетях и банковских аккаунтах, а также на всех сайтах, где вы регистрировались и есть ваша персональная информация.
"Советуем использовать сложные пароли, состоящие из букв и символов. Это должны быть сложные наборы не менее 10 знаков", – отмечают в ведомстве.
Шаг 2
Настройте двухэтапную проверку при входе в ваш аккаунт-соцсети. Этот шаг поможет обезопасить вас от взлома аккаунта, поскольку при попытках постороннего входа вы получите смс-сообщение о подтверждении операции.
Шаг 3
Устанавливайте на устройство антивирус и время от времени проверяйте его на наличие угроз.
Шаг 4
Сделайте резервные копии важных документов, хранящихся на устройствах или облачных хранилищах.
"Преступники часто шифруют данные на сломанных устройствах без возможности восстановления", – предупреждают в службе.
Шаг 5
Используйте только легальное программное обеспечение, так как через пиратское российские вирусы и распространяются.
Шаг 6
Все приложения и программное обеспечение на вашем компьютере необходимо обновить, чтобы у вас была наиболее защищенная версия программы.
Шаг 7
Не верьте фейкам в соцсетях и других ресурсах, все они призваны создать панику и дестабилизировать ситуацию в стране.