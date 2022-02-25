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В Сети распространили фейк от имени СБУ – как не попасться

София Ковнир
25 февраля, 12:14
В Telegram и других мессенджерах распространяют фейк от имени СБУ якобы о том, что служба требует от украинцев перейти по ссылке, чтобы "пройти проверку"

От имени СБУ распространили фейк. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинцев предупредили о фейковых сообщениях в Сети от имени Службы безопасности Украины.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

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Что известно?

В Telegram и других мессенджерах распространяют фейк от имени СБУ якобы о том, что служба требует от украинцев перейти по ссылке, чтобы "пройти проверку".

Эта ссылка похожа на адрес сайта СБУ, но она фейковая и не ведет на онлайн-ресурс Службы безопасности.

На самом деле по ссылке вам предлагают добавить новое устройство к вашему аккаунту. После этого враг получит доступ ко всей вашей истории переписки (кроме секретных чатов), а также сможет писать от вашего имени.

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Важно добавить: ни в коем случае не переходите по этой ссылке и не сканируйте QR-код.

РФ может атаковать данные украинцев – как защититься от хакеров

Кибератаки на государственные ресурсы Украины продолжаются и существует большой риск, что атаки будут распространены на всех граждан. Об этом сообщили в службе Госспецсвязи и дали советы, как от этого защититься.

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Итак, семь основных правил для защиты своих аккаунтов и техники:

Шаг 1

Измените пароли в своих соцсетях и банковских аккаунтах, а также на всех сайтах, где вы регистрировались и есть ваша персональная информация.

"Советуем использовать сложные пароли, состоящие из букв и символов. Это должны быть сложные наборы не менее 10 знаков", – отмечают в ведомстве.

Шаг 2

Настройте двухэтапную проверку при входе в ваш аккаунт-соцсети. Этот шаг поможет обезопасить вас от взлома аккаунта, поскольку при попытках постороннего входа вы получите смс-сообщение о подтверждении операции.

Шаг 3

Устанавливайте на устройство антивирус и время от времени проверяйте его на наличие угроз.

Шаг 4

Сделайте резервные копии важных документов, хранящихся на устройствах или облачных хранилищах.

"Преступники часто шифруют данные на сломанных устройствах без возможности восстановления", – предупреждают в службе.

Шаг 5

Используйте только легальное программное обеспечение, так как через пиратское российские вирусы и распространяются.

Шаг 6

Все приложения и программное обеспечение на вашем компьютере необходимо обновить, чтобы у вас была наиболее защищенная версия программы.

Шаг 7

Не верьте фейкам в соцсетях и других ресурсах, все они призваны создать панику и дестабилизировать ситуацию в стране.

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