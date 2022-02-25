В Сети распространили фейк от имени СБУ – как не попасться

От имени СБУ распространили фейк. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинцев предупредили о фейковых сообщениях в Сети от имени Службы безопасности Украины.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

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Что известно?

В Telegram и других мессенджерах распространяют фейк от имени СБУ якобы о том, что служба требует от украинцев перейти по ссылке, чтобы "пройти проверку".

Эта ссылка похожа на адрес сайта СБУ, но она фейковая и не ведет на онлайн-ресурс Службы безопасности.

На самом деле по ссылке вам предлагают добавить новое устройство к вашему аккаунту. После этого враг получит доступ ко всей вашей истории переписки (кроме секретных чатов), а также сможет писать от вашего имени.

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Важно добавить: ни в коем случае не переходите по этой ссылке и не сканируйте QR-код.

РФ может атаковать данные украинцев – как защититься от хакеров

Кибератаки на государственные ресурсы Украины продолжаются и существует большой риск, что атаки будут распространены на всех граждан. Об этом сообщили в службе Госспецсвязи и дали советы, как от этого защититься.

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Итак, семь основных правил для защиты своих аккаунтов и техники: