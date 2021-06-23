В шести областях Украины до сих пор не появились центры массовой вакцинации от COVID-19

В шести областях Украины не открылись центры массовой вакцинации от коронавируса.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"Темпы вакцинации от недели к неделе ускоряются. Мы видим, какую положительную роль играют центры вакцинации, открывающиеся в городах и городках по всей Украине. Даю поручение Министерству развития общин и территорий, чтобы такие центры появились по меньшей мере в каждом районном центре, потому что есть области, где таких центров уже более десяти, а есть области, шесть областей, где такие центры до сих пор не появились", – сказал Шмыгаль.
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Ранее мы сообщали, что в Украине количество новых случаев COVID-19 за сутки резко выросло. Всего инфекцию подтвердили у 2 230 977 человек.
Также напомним, привитым CoronaVac украинцам стали доступны международные COVID-паспорта.
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