В шести областях Украины до сих пор не появились центры массовой вакцинации от COVID-19

В некоторых областях количество таких центров достигает 10, когда в других нет ни одного

В шести областях Украины не открылись центры массовой вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Темпы вакцинации от недели к неделе ускоряются. Мы видим, какую положительную роль играют центры вакцинации, открывающиеся в городах и городках по всей Украине. Даю поручение Министерству развития общин и территорий, чтобы такие центры появились по меньшей мере в каждом районном центре, потому что есть области, где таких центров уже более десяти, а есть области, шесть областей, где такие центры до сих пор не появились", – сказал Шмыгаль.

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Ранее мы сообщали, что в Украине количество новых случаев COVID-19 за сутки резко выросло. Всего инфекцию подтвердили у 2 230 977 человек.

Также напомним, привитым CoronaVac украинцам стали доступны международные COVID-паспорта.

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