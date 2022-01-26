Если Путин нападет: какие запасы продуктов нужно сделать на 10 дней

Минимально на 10 дней нужно запастись пищевыми продуктами/Коллаж: "Сегодня"
Российская Федерация может начать полномасштабное вторжение на территорию Украины в любой момент. Поэтому людям нужно иметь запас определенных продуктов хотя бы на 10 дней.
Список продуктов
- Первое, что должно быть в запасе – вода. На одного человека – 2 литра в день;
- Крупы, хлеб, картофель, макароны – 3,5 кг;
- Овощи, бобовые – 4 кг;
- Фрукты и орехи – 2,5 кг. Орехи следует держать в банках. Фрукты лучше выбирать те, которые дольше сохраняются, например, яблоки;
- Молоко, молочные продукты – 2,6 л;
- Рыба, мясо, яйца (или яичный порошок). Более выгодным может быть яичный порошок, поскольку его можно хранить очень долго;
- Подсолнечное или оливковое масло – не менее 0,3 л;
- Сахар, мед, джем, печенье, шоколад, готовые блюда, мука и т.д. Однако по желанию без этого можно обойтись.
Кроме того, необходимо запастись следующим:
- Туалетная бумага;
- Зубная паста;
- Мыло и шампуни;
- Мусорные пакеты;
- Дезодорант;
- Порошок для стирки;
- Средства для мытья посуды;
- Батарейки, фонарик;
- Нож;
- Лечебные препараты.
Угроза полномасштабной войны
- В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.
- Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.