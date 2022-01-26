Если Путин нападет: какие запасы продуктов нужно сделать на 10 дней

Минимально на 10 дней нужно запастись пищевыми продуктами/Коллаж: "Сегодня"

Российская Федерация может начать полномасштабное вторжение на территорию Украины в любой момент. Поэтому людям нужно иметь запас определенных продуктов хотя бы на 10 дней.

Список продуктов

Первое, что должно быть в запасе – вода. На одного человека – 2 литра в день;

Крупы, хлеб, картофель, макароны – 3,5 кг;

Овощи, бобовые – 4 кг;

Фрукты и орехи – 2,5 кг. Орехи следует держать в банках. Фрукты лучше выбирать те, которые дольше сохраняются, например, яблоки;

Молоко, молочные продукты – 2,6 л;

Рыба, мясо, яйца (или яичный порошок). Более выгодным может быть яичный порошок, поскольку его можно хранить очень долго;

Подсолнечное или оливковое масло – не менее 0,3 л;

Сахар, мед, джем, печенье, шоколад, готовые блюда, мука и т.д. Однако по желанию без этого можно обойтись.

Кроме того, необходимо запастись следующим:

Туалетная бумага;

Зубная паста;

Мыло и шампуни;

Мусорные пакеты;

Дезодорант;

Порошок для стирки;

Средства для мытья посуды;

Батарейки, фонарик;

Нож;

Лечебные препараты.

Угроза полномасштабной войны

В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск .

. В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.

(ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину. Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

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