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Если Путин нападет: какие запасы продуктов нужно сделать на 10 дней

Владимир Козырь
26 января, 08:02
К моменту нападения Российской Федерации на Украину нужно быть готовыми всегда

Минимально на 10 дней нужно запастись пищевыми продуктами/Коллаж: "Сегодня"

Российская Федерация может начать полномасштабное вторжение на территорию Украины в любой момент. Поэтому людям нужно иметь запас определенных продуктов хотя бы на 10 дней.

Список продуктов

  • Первое, что должно быть в запасе – вода. На одного человека – 2 литра в день;
  • Крупы, хлеб, картофель, макароны – 3,5 кг;
  • Овощи, бобовые – 4 кг;
  • Фрукты и орехи – 2,5 кг. Орехи следует держать в банках. Фрукты лучше выбирать те, которые дольше сохраняются, например, яблоки;
  • Молоко, молочные продукты – 2,6 л;
  • Рыба, мясо, яйца (или яичный порошок). Более выгодным может быть яичный порошок, поскольку его можно хранить очень долго;
  • Подсолнечное или оливковое масло – не менее 0,3 л;
  • Сахар, мед, джем, печенье, шоколад, готовые блюда, мука и т.д. Однако по желанию без этого можно обойтись.

Кроме того, необходимо запастись следующим:

  • Туалетная бумага;
  • Зубная паста;
  • Мыло и шампуни;
  • Мусорные пакеты;
  • Дезодорант;
  • Порошок для стирки;
  • Средства для мытья посуды;
  • Батарейки, фонарик;
  • Нож;
  • Лечебные препараты.

Угроза полномасштабной войны

  • В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
  • В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.
  • Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

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