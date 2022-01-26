Якщо Путін нападе: які запаси продуктів слід зробити на 10 днів

Мінімально на 10 днів потрібно запастися харчовими продуктами/Колаж: "Сьогодні"

Російська Федерація може почати повномасштабне вторгнення на територію України у будь-який момент. Тому людям потрібно мати запас певних продуктів бодай на 10 днів.

Список продуктів

Найперше що має бути в запасі — вода. На одну людину — 2 літри на день;

Крупи, хліб, картопля, макарони — 3,5 кг;

Овочі, бобові — 4 кг;

Фрукти та горіхи — 2,5 кг. Горіхи варто тримати в банках. Фрукти краще вибирати ті, які довше зберігаються, для прикладу, яблука;

Молоко, молочні продукти — 2,6 л;

Риба, м'ясо, яйця (або яєчний порошок). Вигіднішим може бути яєчний порошок, оскільки його можна зберігати дуже довго;

Соняшникова або оливкова олія — щонайменше 0,3 л;

Цукор, мед, джем, печиво, шоколад, готові страви, борошно тощо. Однак за бажанням без цього можна обійтися.

Крім того, необхідно запастись наступним:

Туалетний папір;

Зубна паста;

Мило та шампуні;

Пакети для сміття;

Дезодорант;

Порошок для прання;

Засоби для миття посуду;

Батарейки, ліхтарик;

Ніж;

Лікувальні препарати.

Загроза повномасштабної війни

Останнім часом дедалі частіше стали звучати заяви про те, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ .

. У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що з двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України.

(ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України. Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

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