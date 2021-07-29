В случае локдауна COVID-сертификаты могут стать пропусками с QR-кодами

Такой QR-код будет показывать, что человек переболел или вакцинировался – сейчас он проходит этап тестирования

На снимке главный санитарный врач Игорь Кузин. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские внутренние COVID-сертификаты могут стать пропусками с QR-кодами в случае нового локдауна. Владельцам сертификатов это даст возможность получить доступ к определенным услугам.

Об этом сообщил Украинской правде в интервью главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, скорее всего Украина пойдет по пути максимального использования внутреннего COVID-сертификата.

"Он должен стать условным пропуском. Сейчас внутренние сертификаты только тестируются, пока нет информации, как это будет работать на том или ином уровне эпидемопасности. Мы будем это обдумывать уже после завершения тестирования. Это будет QR-код, который будет показывать, что человек вакцинирован или переболел, или имеет отрицательный ПЦР, или антиген-тест", – добавил Кузин.

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Он добавил, что такие QR-коды могут использоваться для упрощенного допуска к определенным услугам.

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что результаты тестирования на наличие антител к коронавирусу крайне ненадежны и не позволяют делать убедительные выводы, особенно относительно уровня иммунной защиты человека.

Кроме того, в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных. Например, украинцы с прививками смогут посещать общественные места по QR-коду.