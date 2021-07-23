В США "разнесли" в пух и прах статью Путина об Украине

Семь лет назад в Минске Путин пообещал закончить войну и вывести войска из Украины, но как всегда не выполнил обещания, говорят американцы

Представитель США в ОБСЕ раскритиковал статью президента РФ Владимира Путина об Украине и обвинил в невыполнении обязательств по Донбассу.

Об этом сообщает миссия США по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Президент Путин написал, что Россия "открыта к диалогу с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы". Мы сожалеем, что предполагаемое обещание г-на Путина об открытом диалоге еще не было реализовано на практике", – сказал американский дипломат.

Также американцы назвали оскорбительными высказывание хозяина Кремля, мол, Украина находится под внешним управлением США. По словам выступающего, Америка, в отличие от России, поддерживает и уважает суверенитет и территориальную целостность Украины.

В США напомнили, что семь лет назад в Минске Путин пообещал закончить войну, вывести все войска и освободить всех заключенных, но Россия пока не выполнила свое обещание.

"Президент России написал, что Россия "уважает желание украинцев видеть свою страну свободной, безопасной и процветающей". Он прекрасно знает, что его утверждения не могут быть полностью реализованы, пока возглавляемые Россией силы продолжают сеять хаос на Донбассе и оккупировать Крым. Действительно, вся цель агрессии Кремля в Украине – это подрыв стремлений Украины", – заявил представитель США в ОБСЕ.

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Американский дипломат призвал Россию выполнить свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями и убрать войска с Донбасса.

"Россия и силы, которые она вооружает (местных боевиков т. н. "Л/ДНР"), обучает, руководит и сражается бок о бок, должны сотрудничать со Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ и прекратить преследовать ее наблюдателей", – резюмировал представитель США.

Напомним, Кремль опубликовал статью авторства Путина, где он вспомнил всю совместную историю России и Украины. Главный ее нарратив – "русские всегда спасали украинцев от внешних врагов, вернули захваченные земли и заботились о братьях младших". А закончил кремлевский автор тем, что Украина отдалилась от "братского народа" и попала под внешнее управление Запада. Президент Владимир Зеленский отреагировал на статью Путина.

Тем временем "Сегодня" расшифровали с помощью украинских ученых статью Путина и выяснили, с какой целью президент РФ подменяет исторические факты и понятия.