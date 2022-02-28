В США ввели новые санкции против РФ – что запретили

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о новых санкциях для РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать любые транзакции, включающие Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или Министерство финансов РФ.

Об этом написала пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Минфин США ввел дополнительные санкции против России:

американским физическим и юридическим лицам запрещено совершать какие-либо транзакции, включающие в себя Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или Министерство финансов РФ;

введены блокировочные санкции против Российского фонда прямых инвестиций, двух его дочерних компаний, а также главный исполнительный директор фонда.

В МИДе добавили, что на подходе новые санкции от США, ЕС и других.

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"Новое оружие едет в Украину для наших защитников", – написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Также в пресс-службе МИДа заявили, что Сергей Лавров, соучастник преступления агрессии против Украины, уже не едет в Женеву, потому что его самолет не пропустили из-за закрытого для России неба Европы.

Россию догоняет наказание из-за войны

24 февраля США ввели санкции против банков РФ, где более триллиона долларов. Крупные банки отсоединят от американской финансовой системы.

ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина и Лаврова – их счета будут заморожены.

Позже Евросоюз ввел санкции против Центробанка РФ. Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России. Великобритания также вводит санкции против Центробанка РФ

Европа закрыла небо для российских самолетов. Россияне теперь не могут ни в Европу вылететь, ни вылететь из европейских стран домой.

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