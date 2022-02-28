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В США ввели новые санкции против РФ – что запретили

Юлия Гаврилюк
28 февраля, 18:55
В Министерстве иностранных дел Украины добавили, что на подходе новые санкции от США, ЕС и других

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о новых санкциях для РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать любые транзакции, включающие Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или Министерство финансов РФ.

Об этом написала пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Минфин США ввел дополнительные санкции против России:

  • американским физическим и юридическим лицам запрещено совершать какие-либо транзакции, включающие в себя Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или Министерство финансов РФ;
  • введены блокировочные санкции против Российского фонда прямых инвестиций, двух его дочерних компаний, а также главный исполнительный директор фонда.

В МИДе добавили, что на подходе новые санкции от США, ЕС и других.

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"Новое оружие едет в Украину для наших защитников", – написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Также в пресс-службе МИДа заявили, что Сергей Лавров, соучастник преступления агрессии против Украины, уже не едет в Женеву, потому что его самолет не пропустили из-за закрытого для России неба Европы.

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