У США запровадили нові санкції проти РФ – що заборонили

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про нові санкції для РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції, що включають в себе Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії чи Міністерство фінансів РФ.

Про це написала пресслужба Міністерство закордонних справ України.

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Мінфін США запровадив додаткові санкції проти Росії:

американським фізичним та юридичним особам заборонено здійснювати будь-які транзакції, що включають в себе Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії чи Міністерство фінансів РФ;

запроваджено блокувальні санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, двох його дочірніх компаній, а також головного виконавчого директора фонду.

У МЗС додали, що на підході нові санкції від США, ЄС та інших.

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"Нова зброя їде в Україну для наших захисників", – додали в повідомленні.

Також у пресслужбі МЗС заявили, що Сергій Лавров, співучасник злочину агресії проти України, вже не їде в Женеву, бо його літак не пропустили через закрите для Росії небо Європи.

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