Буде гірше, ніж у 90-х: Кулеба пояснив росіянам, що на них чекає

На Росію чекають такі потрясіння, яких вона ще ніколи не бачила

Кулеба озвучив похмурий прогноз для громадян РФ. Колаж "Сьогодні"

Через рішення президента РФ Володимира Путіна розв'язати повномасштабну війну проти України, на простих росіян тепер чекає зубожіння і ситуація буде навіть ще гіршою, ніж у 90-х. Про це розповів на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, після санкцій Заходу ситуація для російської економіки різко змінилася.

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"Рубль провалився у прірву, як і вся російська економіка – дно ще не досягнуте, але політ вже розпочався. Це не короткостроковий ефект, як вам кажуть на телебаченні. Рівень життя, який був у вас до 24 лютого, до початку загарбницької війни, вже не буде. А буде зубожіння: зменшення зарплат та виплат, скорочення робочих місць, згортання інвестицій будівництва", – сказав Кулеба.

Міністр пояснив, що санкції Заходу стосуються не лише олігархів Путіна, а й пересічних росіян.

"Кожен громадянин Росії відчує їх на собі. Втрата доступу до сучасних технологій, знецінення заощаджень, безробіття, гіперінфляція, дефіцит та черги. Пенсіонерам стане ще важче, а молодь втратить майбутнє. Всього за кілька днів Путін повернув усю вашу велику країну в ті 90-ті, з яких ви, росіяни, так хотіли назавжди вирватися, але тепер буде значно гіршим", – наголосив глава МЗС України.

Кулеба нагадав, що запроваджено санкції проти російських банків, найбільших держкомпаній, багато країн призупинили видачу віз.

"Населення збідніє, інфляція проб'є стелю, товари пропадуть з прилавків, заощадження знеціняться, кредити подорожчають. Малий та середній бізнес зазнає втрат. Подорожчають автомобілі та інша техніка. Ви не зможете користуватися кредитними картками, не зможете виїхати до Європи чи Америки. Я вас не лякаю – це серйозна реальність. Все це ціна, яку ви тепер змушені платити за шалене рішення Путіна", – резюмував міністр.

Росію наздоганяє покарання за війну

24 лютого США запровадили санкції проти банків РФ, де понад трильйон доларів. Великі банки від'єднають від американської фінансової системи.

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ЄС та Велика Британія запровадили санкції особисто проти Путіна та Лаврова – їхні рахунки будуть заморожені.

Пізніше Євросоюз увів санкції проти Центробанку РФ. Забороняються операції, пов'язані з управлінням резервами, і навіть активами за Центральний банк России. Велика Британія також запроваджує санкції проти Центробанку РФ

Усяка Європа закрила небо для російських літаків. Росіяни тепер не можуть ні до Європи вилетіти, ні вилетіти з європейських країн додому.