В Сумах возобновились бои, технику и военного РФ взяли в плен (видео)

В Сумах захватили военного РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумах тероборона задержала технику врага на Курском проспекте. Кроме того, взяли в плен военного Российской Федерации.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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По данным Сумской военной администрации, военный РФ задержан на выезде из Сум. В нашем распоряжении видео от местной гражданско-военной администрации.

В Telegram-каналах публикуют видео из Сум, где задержан российский военный. Он плачет, пока его допрашивают местные жители. В ответ на вопрос: "Кто вас направил сюда?" – военный заслоняет лицо руками и плачет.

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В Сумах начался бой

По состоянию на 10:10, в городе начались боевые действия.

"Внимание! Сейчас на улицах Сум враг. Территориальная оборона ведет уличные бои и гражданские должны оставаться дома. Необходимо закрыть шторы. Быть подальше от окон. Берегите собственную жизнь", – написал руководитель военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

Ситуация в городе

Вчера, 25 февраля, сообщалось, что российская техника из Сум направилась в Киев.

Также вчера в Сумах боевики выстрелили в жилой дом. В результате начался пожар. Снаряд попал в дом по улице Герасима Кондратьева, 154/2. Вспыхнул пожар на 12-м этаже.