В Сумах поновилися бої, техніку та військового РФ взяли в полон (відео)

В Сумах захопили військового РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Сумах тероборона затримала техніку ворога на Курському проспекті. Крім того, взяли в полон військового Російської Федерації.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
За даними Сумської військової адміністрації, військового РФ затримали на виїзді з Сум. У нашому розпорядженні відео від місцевої цивільно-військової адміністрації.
У Telegram-каналах публікують відео з Сум, де затриманий російський військовий плаче, поки його допитують місцеві жителі. У відповідь на питання: "Хто вас направив сюди?" – військовий затуляє обличчя руками і плаче.
В Сумах почався бій
Станом на 10:10, в місті почалися бойові дії.
"Увага! Зараз на вулицях Сум ворог. Територіальна оборона веде вуличні бої і цивільні мають залишатися вдома. Необхідно закрити штори. Бути якнайдалі від вікон. Бережіть власне життя", – написав керівник військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.
Ситуація в місті
Вчора, 25 лютого, повідомлялося, що російська техніка із Сум попрямувала до Києва.
Також вчора у Сумах бойовики вистрілили у житловому будинку. В результаті почалася пожежа. Снаряд потрапив до будинку на вулиці Герасима Кондратьєва, 154/2. Спалахнула пожежа наya 12-му поверсі.