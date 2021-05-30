Умер посол Украины в Таиланде

Ночью, 29 мая, умер 45-летний посол Украины в Таиланде Андрей Бешта.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь Посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, преданно служил интересам нашего государства", – написал президент.

Источники "Сегодня" в МИД Украины сообщили, что причиной смерти посла Украины в Таиланде стал сердечный приступ. Экс-посол был женат, у него осталось трое детей.

Бешта был назначен послом в Таиланде в ноябре 2015-го пятым президентом Петром Порошенко, прибыл в Таиланд в январе 2016-го. Кроме Таиланда он был послом в Лаосе и Мьянме. Бешта был освобожден от должности посла в апреле и уже готовился к возвращению в Украину из Таиланда.

До того как стал послом, Бешта был был замдиректора и и. о. директора Департамента международных организаций в МИД и советником посольства Украины в Таиланде.

Дипломат окончил в 1998 году факультет международных отношений во Львовском университете имени Франко. А свою карьеру начинал как атташе, третий и второй секретарь в депаратменте ООН и других международных организаций в Министерстве иностранных дел (1998-2001-й).

Ранее мы сообщали, что умер почетный консул Украины в городе Детройт (США) Богдан Федорак.

Напомним, в Египте трагически скончался бывший руководитель Службы внешней разведки Украины (СВР) генерал-лейтенант Виктор Гвоздь.