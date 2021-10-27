В Украине будет прохладно: прогноз погоды на 27 октября

В течение дня в Украине температура не поднимется выше 13 градусов тепла/Коллаж: Сегодня
В среду, 27 октября, на территории Украины ожидается переменная облачность. Дождей в этот день синоптики не прогнозируют.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня в Украине ожидается прохладная погода.
На западе столбики термометров будут колебаться от +9 до + 12 градусов. На востоке прогнозируют 8-11 градусов тепла.
В северных регионах температура составит +9-13 градусов. На юге — 10-13 градусов тепла.
В Киеве в течение дня температура воздуха составит +10-12 градусов.
Погода на зимние праздники
В Украине на Новый год прогнозируют морозную погоду, но снега не будет. Зима начнется после 20 ноября, а конец зимы будет в феврале и тоже 20-го числа.
В декабре ожидается от -2 до -3 градусов мороза. К тому же в начале декабря украинцам стоит ждать -10 градусов мороза. Следующее резкое похолодание прогнозируется к Новому году.
В январе-феврале 2022 года прогнозируют дожди с мокрым снегом, мороз и похолодание.
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