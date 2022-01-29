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В Украине будут наказывать студентов за продажу дипломов и рефератов – что грозит

София Ковнир
29 января, 15:56
Законопроект зарегистрировали в мае прошлого года. И только 25 января 250 депутатов поддержали его в первом чтении

В Украине начнут отчислять студентов, которые продают дипломные и курсовые работы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине студентов, которые продают рефераты, курсовые, дипломные и т.д., будут лишать стипендий, льгот по оплате обучения или вовсе отчислять из учебного заведения.

Об этом говорится в законопроекте на сайте Верховной Рады.

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Лишение стипендии или отчисление

Как стало известно, теперь студентам, которые продают дипломные, курсовые или докторские работы, рефераты и т.д., будет грозить:

  • повторное прохождение контрольной работы, экзамена, зачета и т.п.;
  • повторное прохождение образовательной программы;
  • лишение стипендии;
  • лишение льгот по оплате обучения;
  • отчисление из учебного заведения, за исключением тех, кто получает общее среднее образование.

Этот законопроект зарегистрировали в мае прошлого года. И только 25 января 250 депутатов поддержали его в первом чтении.

В Украине ввели новые правила поступления в вузы

Министерство образования и науки обновило условия поступления в вузы для абитуриентов в 2022 году. Основной этап вступительной кампании пройдет в июле.

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Что поменяется при приеме для поступающих в 2022 году:

  • дополнительный набор по контракту бакалавров на дневную форму обучения;
  • усовершенствование распределения объема государственного заказа по отраслям знаний, межотраслевым, подотраслевым группам;
  • сокращение перечня бумажных копий документов, которые должны подавать поступающие (теперь не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕГЭБО);
  • расширение сферы применения единого профессионального вступительного испытания в магистратуру с использованием технологий ВНО. В 2022 году его проведение запланировано для специальностей: 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 07 "Управление и администрирование", 08 "Право", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения";
  • изменение перечня обязательных предметов для некоторых специальностей. Усилится роль математики при поступлении. Также произошли изменения в предметах для поступления на медицинские специальности. Вторым предметом поступающие смогут выбрать математику или химию, а третьим – физику или биологию;
  • для поступающих по специальности отрасли знаний 22 "Здравоохранение" вместо профессионального испытания будут использоваться результаты интегрированного экзамена КРОК-М, если они его сдавали.

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