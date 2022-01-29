В Україні каратимуть студентів за продаж дипломів та рефератів – що загрожує

В Україні почнуть відраховувати студентів, які продають дипломні та курсові роботи. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні студентів, які продають реферати, курсові, дипломні тощо, позбавлятимуть стипендій, пільг з оплати навчання або взагалі відраховуватимуть із навчального закладу.

Про це йдеться у законопроєкті на сайті Верховної Ради.

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Позбавлення стипендії або відрахування

Як стало відомо, тепер студентам, які продають дипломні, курсові чи докторські роботи, реферати тощо, загрожуватиме:

повторне проходження контрольної роботи, іспиту, заліку тощо;

повторне проходження освітньої програми;

позбавлення стипендії;

позбавлення пільг щодо оплати навчання;

відрахування з навчального закладу, за винятком тих, хто здобуває загальну середню освіту.

Цей законопроєкт зареєстрували у травні минулого року. І лише 25 січня 250 депутатів підтримали його у першому читанні.

В Україні запровадили нові правила вступу до вишів

Міністерство освіти і науки оновило умови вступу до вишів для абітурієнтів 2022 року. Основний етап вступної кампанії відбудеться у липні.

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Що зміниться при прийомі для вступників 2022 року:

додатковий набір за контрактом бакалаврів на денну форму навчання;

удосконалення розподілу обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими, підгалузевими групами;

скорочення переліку паперових копій документів, які мають подавати вступники (тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО);

розширення сфери застосування єдиного професійного вступного випробування до магістратури з використанням технологій ЗНО. 2022 року його проведення заплановано для спеціальностей: 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини";

зміна переліку обов'язкових предметів для деяких спеціальностей. Посилиться роль математики під час вступу. Також відбулися зміни у предметах для вступу на медичні спеціальності. Другим предметом вступники зможуть обрати математику чи хімію, а третім – фізику чи біологію;

для вступників за спеціальністю галузі знань 22 "Охорона здоров'я" замість професійного випробування використовуватимуться результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.

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