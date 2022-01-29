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В Украине стартует регистрация на ВНО-2022: что необходимо знать

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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29 января, 09:52
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Каждый участник сможет пройти тестирование по пяти выбранным предметам из тринадцати основных
В Украине первый экзамен ВНО состоится 23 мая. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине первый экзамен ВНО состоится 23 мая. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине с 1 февраля начнется регистрация на участие в основной сессии ВНО-2022. Первый экзамен стартует с 23 мая.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о проведении ВНО в этом году.

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Документы для регистрации

Для успешной регистрации на ВНО необходимо подготовить следующие документы:

  • копию паспорта гражданина Украины;
  • фотографию 3х4 см.

Сколько экзаменов?

Каждый участник сможет пройти тестирование по пяти выбранным предметам из тринадцати основных.

Важно отметить, что участникам ВНО предоставляется возможность заплатить за тестирование по предметам, которые превышают установленное количество.

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Предметы ВНО

График проведения ВНО

Регистрация участников ВНО начнется 1 февраля и завершится 9 марта.

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До 29 апреля продлится размещение приглашений, с 5 по 17 мая – дополнительный период регистрации.

Основное тестирование будет проходить с 23 мая по 17 июня, а с 23 июня по 15 июля отведено время для дополнительной сессии.

  • Физика – 23 мая
  • Химия – 26 мая
  • Украинский язык и литература – 31 мая
  • Математика – 3 июня
  • Испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня
  • Английский язык – 7 июня
  • История Украины – 10 июня
  • География – 14 июня
  • Биология – 17 июня

График проведения ВНО

Когда результаты ВНО?

Оглашение первых результатов основной сессии состоится до 7 июня, остальных – до 30 июня. Результаты дополнительной сессии будут оглашаться до 20 июля.

Дополнительная сессия

Для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основной сессии ВНО, будет проводиться дополнительная сессия.

Особенности ВНО/ДПА-2022

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