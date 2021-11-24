ВНО на карантине. В Украине обновили правила тестирования

Украинское правительство 24 ноября изменила правила проведения внешнего независимого оценивания (ВНО). Новые правила позволят более эффективно проводить тестирование в условиях карантина.
Об этом сообщили на сайте Минобразования.
Новый документ будет больше соответствовать новым реалиям – жизни в условиях карантина.
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"Внесение изменений в порядок позволит актуализировать этот документ, соответствовать его новым реалиям проведения испытания, в том числе и в условиях карантина с использованием организационно-технологических процессов ВНО", – говорится в сообщении.
Также власти определили, как можно привлекать педагогов к проведению ВНО с "использованием организационно-технологических процессов.
Однако какие именно правила приняло правительство пока не уточняется.
ВНО в Украине
В Украине регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится в течение 5-22 января. Зарегистрироваться на тестирование можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
График ВНО-2022
- Физика 23 мая
- Химия 26 мая
- Украинский язык и литература 31 мая
- Математика 3 июня
- Испанский язык, немецкий язык, французский язык 6 июня
- Английский язык 7 июня
- История Украины 10 июня
- География 14 июня
- Биология 17 июня