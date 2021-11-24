ВНО на карантине. В Украине обновили правила тестирования

Кабинет министров создал новые правила проведения ВНО с учетом того, что сейчас украинцы живут в условиях карантина

Когда пройдет ВНО 2022. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинское правительство 24 ноября изменила правила проведения внешнего независимого оценивания (ВНО). Новые правила позволят более эффективно проводить тестирование в условиях карантина.

Об этом сообщили на сайте Минобразования.

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Новый документ будет больше соответствовать новым реалиям – жизни в условиях карантина.

"Внесение изменений в порядок позволит актуализировать этот документ, соответствовать его новым реалиям проведения испытания, в том числе и в условиях карантина с использованием организационно-технологических процессов ВНО", – говорится в сообщении.

Также власти определили, как можно привлекать педагогов к проведению ВНО с "использованием организационно-технологических процессов.

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Однако какие именно правила приняло правительство пока не уточняется.

ВНО в Украине

В Украине регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится в течение 5-22 января. Зарегистрироваться на тестирование можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

График ВНО-2022