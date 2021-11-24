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ВНО на карантине. В Украине обновили правила тестирования

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 ноября, 17:06
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Кабинет министров создал новые правила проведения ВНО с учетом того, что сейчас украинцы живут в условиях карантина
Когда пройдет ВНО 2022. Фото: коллаж "Сегодня"
Когда пройдет ВНО 2022. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинское правительство 24 ноября изменила правила проведения внешнего независимого оценивания (ВНО). Новые правила позволят более эффективно проводить тестирование в условиях карантина.

Об этом сообщили на сайте Минобразования.

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Новый документ будет больше соответствовать новым реалиям – жизни в условиях карантина.

"Внесение изменений в порядок позволит актуализировать этот документ, соответствовать его новым реалиям проведения испытания, в том числе и в условиях карантина с использованием организационно-технологических процессов ВНО", – говорится в сообщении.

Также власти определили, как можно привлекать педагогов к проведению ВНО с "использованием организационно-технологических процессов.

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Однако какие именно правила приняло правительство пока не уточняется.

ВНО в Украине

В Украине регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится в течение 5-22 января. Зарегистрироваться на тестирование можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

График ВНО-2022

  • Физика 23 мая
  • Химия 26 мая
  • Украинский язык и литература 31 мая
  • Математика 3 июня
  • Испанский язык, немецкий язык, французский язык 6 июня
  • Английский язык 7 июня
  • История Украины 10 июня
  • География 14 июня
  • Биология 17 июня

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