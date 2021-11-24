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СЬОГОДНІ Новини України

ЗНО на карантині. В Україні оновили правила тестування

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
24 листопада, 17:06
В закладинки
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Кабінет міністрів створив нові правила проведення ЗНО з огляду на те, що зараз українці живуть в умовах карантину
Коли пройде ЗНО 2022. Фото: колаж "Сьогодні"
Коли пройде ЗНО 2022. Фото: колаж "Сьогодні"

Український уряд 24 листопада змінив правила проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Нові правила дозволять ефективніше проводити тестування в умовах карантину.

Про це повідомили на сайті Міносвіти.

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Новий документ більше відповідатиме новим реаліям – життю в умовах карантину.

"Внесення змін до порядку дозволить актуалізувати цей документ, увідповіднити його до нових реалій проведення іспитування, зокрема й в умовах карантину із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО", – йдеться у повідомленні.

Також влада визначила, як можна залучати педагогів до проведення ЗНО з використанням організаційно-технологічних процесів.

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Проте які саме правила ухвалив уряд, поки не уточнюється.

ЗНО в Україні

В Україні реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні продовжиться протягом 5-22 січня. Зареєструватися на тестування можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти

Графік ЗНО-2022

  • Фізика 23 травня
  • Хімія 26 травня
  • Українська мова та література 31 травня
  • Математика 3 червня
  • Іспанська, німецька, французька 6 червня
  • Англійська мова 7 червня
  • Історія України 10 червня
  • Географія 14 червня
  • Біологія 17 червня

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