ЗНО на карантині. В Україні оновили правила тестування

Український уряд 24 листопада змінив правила проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Нові правила дозволять ефективніше проводити тестування в умовах карантину.
Про це повідомили на сайті Міносвіти.
Новий документ більше відповідатиме новим реаліям – життю в умовах карантину.
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"Внесення змін до порядку дозволить актуалізувати цей документ, увідповіднити його до нових реалій проведення іспитування, зокрема й в умовах карантину із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО", – йдеться у повідомленні.
Також влада визначила, як можна залучати педагогів до проведення ЗНО з використанням організаційно-технологічних процесів.
Проте які саме правила ухвалив уряд, поки не уточнюється.
ЗНО в Україні
В Україні реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні продовжиться протягом 5-22 січня. Зареєструватися на тестування можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти
Графік ЗНО-2022
- Фізика 23 травня
- Хімія 26 травня
- Українська мова та література 31 травня
- Математика 3 червня
- Іспанська, німецька, французька 6 червня
- Англійська мова 7 червня
- Історія України 10 червня
- Географія 14 червня
- Біологія 17 червня