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СЬОГОДНІ Новини України

Коли в Україні пройде ЗНО-2022 – дати

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
2 листопада, 20:44
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Реєстрація розпочнеться з 1 лютого до 9 березня
Коли пройде ЗНО 2022. Фото: колаж "Сьогодні"
Коли пройде ЗНО 2022. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні затвердили графік підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року. Реєстрація розпочнеться з 1 лютого до 9 березня 2022 року.

Про це повідомили у пресслужбі Центру оцінювання якості освіти.

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Графік ЗНО 2022

  • Фізика 23 травня
  • Хімія 26 травня
  • Українська мова та література 31 травня
  • Математика, математика (завдання рівня стандарту) 3 червня
  • Іспанська, німецька, французька мови 6 червня
  • Англійська мова 7 червня
  • Історія України 10 червня
  • Географія 14 червня
  • Біологія 17 червня

Зазначається, що результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.

Пробне ЗНО-2022

В Україні реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме протягом 5-22 січня. Зареєструватися на тестування можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

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Пробне тестування з української мови, української мови і літератури відбудеться 19 березня, з історії України, з математики, математики (завдання рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 26 березня. У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмету.

Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 25 березня з української мови, української мови і літератури, 1 квітня — з інших навчальних предметів.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування буде визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.

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