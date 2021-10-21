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Пробне ЗНО-2022: коли відбудеться іспит

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
21 жовтня, 22:50
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Охочі зможуть пройти пробне тестування з різних предметів, однак платно
Пробне ЗНО допоможе зрозуміти, як проходить іспит/Колаж: Сьогодні
Пробне ЗНО допоможе зрозуміти, як проходить іспит/Колаж: Сьогодні

В Україні реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме протягом 5-22 січня. Зареєструватися на тестування можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Про це повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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Коли відбудеться пробне тестування?

Пробне тестування з української мови, української мови і літератури відбудеться 19 березня, з історії України, з математики, математики (завдання рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 26 березня. У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Коли будуть відомі результати?

Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 25 березня з української мови, української мови і літератури, 1 квітня — з інших навчальних предметів.

Вартість пробного тестування

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування буде визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.

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Провальне ЗНО з математики 2021

Кожен третій абітурієнт не склав ЗНО з математики. Математичні завдання виявилася надскладними для 76 тисяч абітурієнтів.

Фахівці кажуть, що завдання не такі важкі, якщо добре знати шкільну програму. ЗНО з математики містило 34 завдання. Аби отримати сертифікат із написом "склав" треба було набрати 10 балів, тобто правильно відповісти хоча б на 10 найлегших питань.

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