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Провальное ВНО по математике. Виновато ли дистанционное обучение?

27 июня 2021 11:29

Дарья Сметанко Дарья Сметанко

Специалисты говорят, что задачи не такие тяжелые, если хорошо знать школьную программу

Каждый третий абитуриент не сдал ВНО по математике. Математические задачи оказалась слишком сложными для 76 тысяч абитуриентов. Почему в этом году ВНО по математике претерпело столько неудач, или качество образования хромает, узнавали новости "Сегодня"

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Нынешнее ВНО по математике сдавали едва ли не вдвое больше абитуриентов, ведь с этого года предмет стал обязательным.

"Тестирование по математике сдавали те участники, которым нужна была математика для поступления, и, бесспорно, это не все соискатели общесреднего образования. А также те, которые не нуждались в результате для поступления. Но зачем-то приняли участие в тестировании, надеясь на какой-то положительный результат", – объясняет заместитель директора Украинского центра оценивания качества Татьяна Вакуленко.

И треть тест не сдали. ВНО по математике содержало 34 задачи. Чтобы получить заветный сертификат с надписью "сдал", необходимо было набрать 10 баллов, то есть правильно ответить хотя бы на 10 легких вопросов. В прошлом году проходной балл был 9. Посильным тест стал для Ильи Тебенко из Мелитополя. Писал как и все – три с половиной часа. Правильно ответил на большее количество вопросов и набрал 161 балл.

"Я использовал все отведенное время. Решил все задачи, но часть из них была неправильная. Задачи открытого типа. Они требуют объяснения и полного описания", – объясняет абитуриент.

Попробуем решить тест с кандидатом физико-математических наук Андреем Маленко. Он занимается еще и искусственным интеллектом и суперкомпьютерами.

"Для ученика обычной школы, который учился в стандартном классе, учил математику несколько раз в неделю, здесь нет ничего сложного при условии, если он ее учил", – уверяет ученый.

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Но почему же нынешний тест стал ученикам непосильным? Образовательный омбудсмен видит проблему даже не в дистанционной, а в школьной программе, которую нужно менять.

"Мы очень сильно перенасытили программы второстепенными материалами, не концентрируясь на системных вещах", – отмечает образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Судить о знаниях абитуриентов сугубо по тому, как ученики сдали ВНО, нельзя, считает министр образования и науки. Ведь тех, кто сдал, больше, да и волнение на учеников могло повлиять.

Интересно, что с другими предметами ситуация лучше – ВНО по украинскому языку не сдали только 7,5% учащихся.

Напомним, в Харькове подросток выпрыгнул из кабинки канатной дороги на проезжую часть и попал под колеса микроавтобуса. По предварительной информации, парень был пьяный и пытался покончить с собой из-за внешнего независимого оценивания (ВНО).

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