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В Украине будут трещать морозы: прогноз погоды на 23 декабря (карта)

Владимир Козырь
23 декабря, 06:00
Порывы ветра в этот день будут достигать 10 м/с

Сегодня лучше одеваться теплее/Коллаж: "Сегодня"

В четверг, 23 декабря, в Украине будет сухая погода. Однако, прогнозируют мороз.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня на территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер — западный, 5-10 м / с.

На западе ожидается 2-6 градусов ниже нуля. На востоке прогнозируют от -7 до -10 градусов.

В северных регионах — 4-10 градусов мороза. На юге будет от -2 до -7 градусов.

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В Киеве осадков не прогнозируют 7-9 градусов ниже нуля, а в Симферополе тоже будет сухо — от -3 до -5 градусов.

Через морозную погоду на дорогах будет гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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