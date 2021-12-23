В Україні тріщатимуть морози: прогноз погоди на 23 грудня (карта)

Сьогодні краще одягатися тепліше/Колаж: "Сьогодні"
У четвер, 23 грудня, в Україні буде суха погода. Однак, прогнозують мороз.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні на території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер — західний, 5-10 м/с.
На заході очікується 2-6 градусів нижче нуля. На сході прогнозують від -7 до -10 градусів
У північних регіонах — 4-10 градусів морозу. На півдні буде від -2 до -7 градусів.
У Києві опадів не прогнозують 7-9 градусів нижче нуля, а в Сімферополі теж буде сухо — від -3 до -5 градусів.
Через морозну погоду на дорогах буде ожеледиця!
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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