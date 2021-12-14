В Украине бушует непогода. Без света остались жители четырех областей

Бригады облэнерго пытаются возобновить подачу света. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в последние дни значительно усложнились погодные условия. По состоянию на утро 14 декабря из-за дождей и мокрого снега пропал свет в четырех областях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Где произошло отключение

Из-за непогоды сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Обесточен 241 населенный пункт в 4 областях:

Львовская – 173;

Ивано-Франковская – 42;

Ровенская – 15;

Сумская – 11.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Погода в Украине 14 декабря

Сегодня в течение дня будет прохладно. Осадки пройдут только в четырех областях.

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Снег с дождем ожидается на территории Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой области. На остальной территории – переменная облачность. Ветер северный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от -2 до +2 градусов. На востоке следует ожидать 0-3 градуса тепла.

В северных регионах – от -1 до +3 градусов. На юге будет 2-7 градусов тепла.

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В Киеве будет идти мокрый снег, от -1 до +1 градуса, а в Симферополе следует ожидать дождя – 5-7 градусов тепла.

Из-за морозной погоды в некоторых областях на дорогах возможна гололедица.

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