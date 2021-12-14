В Украине бушует непогода. Без света остались жители четырех областей

Бригады облэнерго пытаются возобновить подачу света. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине в последние дни значительно усложнились погодные условия. По состоянию на утро 14 декабря из-за дождей и мокрого снега пропал свет в четырех областях.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Где произошло отключение
Из-за непогоды сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Обесточен 241 населенный пункт в 4 областях:
- Львовская – 173;
- Ивано-Франковская – 42;
- Ровенская – 15;
- Сумская – 11.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Погода в Украине 14 декабря
Сегодня в течение дня будет прохладно. Осадки пройдут только в четырех областях.
Снег с дождем ожидается на территории Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой области. На остальной территории – переменная облачность. Ветер северный, 5-10 м/с.
На западе столбики термометров будут колебаться от -2 до +2 градусов. На востоке следует ожидать 0-3 градуса тепла.
В северных регионах – от -1 до +3 градусов. На юге будет 2-7 градусов тепла.
В Киеве будет идти мокрый снег, от -1 до +1 градуса, а в Симферополе следует ожидать дождя – 5-7 градусов тепла.
Из-за морозной погоды в некоторых областях на дорогах возможна гололедица.
Раньше мы писали:
- Во вторник, 14 декабря, в Киеве прогнозируют влажную погоду. Кроме того, будет мороз.
- В Карпатах недавно выпало по колено снега. Местами температура опустилась до -7 градусов.