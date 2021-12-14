Будет холодно! Где в Украине ожидать осадков и мороза 14 декабря (карта)

Порывы ветра сегодня будут достигать 10 м/с

Снег с дождем в этот день будет лишь в четырех областях/Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 14 декабря, в Украине прогнозируют прохладную погоду. Осадки пройдут лишь в четырех областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня снег с дождем ожидается на территории Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой областей. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — северный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от -2 до +2 градусов. На востоке стоит ожидать 0-3 градуса тепла.

В северных регионах — от -1 до +3 градусов. На юге будет 2-7 градусов тепла.

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В Киеве будет идти мокрый снег, от -1 до +1 градуса, а в Симферополе стоит ожидать дождя – 5-7 градусов тепла.

Из-за морозной погоды в некоторых областях на дорогах возможна гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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