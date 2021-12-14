Будет холодно! Где в Украине ожидать осадков и мороза 14 декабря (карта)

Во вторник, 14 декабря, в Украине прогнозируют прохладную погоду. Осадки пройдут лишь в четырех областях.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня снег с дождем ожидается на территории Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой областей. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — северный, 5-10 м/с.
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На западе столбики термометров будут колебаться от -2 до +2 градусов. На востоке стоит ожидать 0-3 градуса тепла.
В северных регионах — от -1 до +3 градусов. На юге будет 2-7 градусов тепла.
В Киеве будет идти мокрый снег, от -1 до +1 градуса, а в Симферополе стоит ожидать дождя – 5-7 градусов тепла.
Из-за морозной погоды в некоторых областях на дорогах возможна гололедица!
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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