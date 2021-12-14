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СЬОГОДНІ Новини України

Буде холодно! Де в Україні очікувати опадів та морозу 14 грудня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
14 грудня, 06:00
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Пориви вітру сьогодні сягатимуть 10 м/с
Сніг з дощем цього дня буде лише в чотирьох областях/Колаж: "Сьогодні"
Сніг з дощем цього дня буде лише в чотирьох областях/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 14 грудня, в Україні прогнозують прохолодну погоду. Опади пройдуть лише у чотирьох областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні сніг із дощем очікується на території Київської, Житомирської, Черкаської, Вінницької областей. На решті території – мінлива хмарність. Вітер – північний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до +2 градусів. На сході варто очікувати 0-3 градуси тепла.

У північних регіонах — від -1 до +3 градусів. На півдні буде 2-7 градусів тепла.

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В Києві йтиме мокрий сніг, від -1 до +1 градуса, а в Сімферополі варто очікувати дощу – 5-7 градусів тепла.

Через морозну погоду в деяких областях на дорогах можлива ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусю та дідуся залишитися в цей період вдома.

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