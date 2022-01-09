В Украине бушует непогода: как уберечь себя на дорогах (инструкция)

В Украине на дорогах очень опасно в непогоду. Фото: коллаж "Сегодня"

9 января в Украину ворвалась плохая погода – снегопад и гололед. Водителям и пешеходам нужно быть осторожными и соблюдать все правила, чтобы обезопасить свое здоровье.

Подробнее о том, что делать в сильный снегопад и гололед, читайте далее в материале "Сегодня".

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Что делать водителям во время снегопада и гололеда?

Водители должны быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и придерживаться правил дорожного движения.

Также водители не должны парковаться на обочинах дорог и в запрещенных местах. Таким образом автомобили могут мешать уборке снега.

Водителям также рекомендуют не менять полосы движения без надобности, если дороги покрыты снегом.

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Важно отметить: если вы потеряли контроль над машиной во время снегопада, то не нужно пресекать попытку избежать заноса.

Кроме того, во время минусовой температуры и снегопада лучше не пользоваться ручными тормозами. Это связано с тем, что из-за особенностей конструкции механизма в нем конденсируется влага. Таким образом колодки примерзают, и машина не снимается с ручного тормоза.

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В Украине из-за непогоды могут возникнуть проблемы на дорогах. Фото: Vgorode.ua

Рекомендации для пешеходов во время непогоды:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги;

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука;

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед;

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги;

Обходите металлические крышки люков;

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить;

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы;

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

Кроме того, пешеходам рекомендуют избегать во время непогоды деревьев, сооружений повышенного риска, а также остерегаться частей конструкций и предметов, нависших над строениями, оборванных проводов линий электропередач и разбитого стекла.

Пешеходам нужно быть осторожными в непогоду. Скриншот

В Украину идет непогода

9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололед. Ночью в Карпатах, Ровенской, Киевской и Житомирской областях синоптики прогнозируют сильный мокрый снег. Прирост снежного покрова 4-10 см.

Также ожидается I уровень опасности – желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Кроме того, 8-10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м. Также местами возможен подъем воды на реке Горынь в створе поста Дубровица и уровень опасности желтый.

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