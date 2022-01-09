Мокрый снег и дождь: погода в Украине на 9 января (карта)

Погода в Украине в воскресенье, 9 января, будет довольно теплой, воздух прогреется в среднем до 0...+2 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр
Погода в регионах
По всей территории будет идти либо снег, либо дождь. В западных, северных и центральных областях Украины будет идти снег и мокрый снег. В центральных регионах снег будет переходить в дождь.
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Днем в западных областях осадки будут прекращаться. На юге и востоке существенных дождей и снега не прогнозируют, однако незначительные осадки местами все же возможны. В Киеве будет падать снег и мокрый снег. Столбики термометров будут показывать -1 ... + 1 градус.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.