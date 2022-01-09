Мокрий сніг та дощ: погода в Україні на 9 січня (мапа)

Вдень у західних областях опади припинятимуться

На півдні та сході істотних дощів та снігу не прогнозують. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні в неділю, 9 січня, буде досить теплою, повітря прогріється в середньому до 0...+2 градуси.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в регіонах

По всій території буде йти сніг, або дощ. У західних, північних та центральних областях України йтиме сніг та мокрий сніг. У центральних регіонах сніг переходитиме у дощ.

Вдень у західних областях опади припинятимуться. На півдні та сході істотних дощів та снігу не прогнозують, проте незначні опади місцями все ж таки можливі. У Києві падатиме сніг та мокрий сніг. Стовпчики термометрів показуватимуть -1...+1 градус.

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.

Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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