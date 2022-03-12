В Украине создали штаб по обращению с военнопленными — Зеленский

Оккупанты получают в Украине такое отношение, которого требуют международные конвенции/Фото: коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 11 марта, Кабинет Министров создал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были у нас до войны. Поэтому сегодня Кабинет Министров Украины создал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Тысячи солдат, которые были захвачены или сдались, получают от нашего государства такое отношение, которого требуют международные конвенции. Но их так много, что нужна специальная структура, которая будет заниматься всеми связанными вопросами", — сказал Зеленский.

Он отметил, что количество убитых российских военных на территории Украины уже превышает 12 тысяч, а раненых оккупантов — в разы больше.

Украинские защитники разгромили очередной батальон оккупантов

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Свое существование прекратила еще одна батальонная тактическая группа 102-го полка 150 мотострелковой дивизии ВС РФ.

"Защитники Мариуполя продолжают успешно утилизировать весь российский хлам, пришедший на нашу землю. Так, практически прекратила свое существование одна батальонная тактическая группа 102 полка 150 мотострелковой дивизии Вооруженных сил России. Подразделения Объединенных сил продолжают оборонять город и защищать мирных украинских граждан", — говорится в сообщении ООС.

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