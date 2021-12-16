В Украине еще несколько областей могут выйти из красной зоны – список

С 6 декабря в Украине ужесточили карантин для невакцинированных / Фото: Коллаж: Сегодня
Вскоре в Украине еще несколько регионов могут выйти из красной карантинной зоны. В список попали Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в четверг, 16 декабря.
Красная зона может уменьшиться
Как рассказал Ляшко, в Киевской, Житомирской, Сумской и Черкасской областях улучшилась ситуация с коронавирусом.
"Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций готовится к рассмотрению этого вопроса и принятию соответствующего решения", – отметил министр.
Карантинные зоны в Украине 16 декабря
Красная
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская (области).
Желтая
- г. Киев,
- Винницкая,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая,
- Черниговская (области).
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 15 декабря, в Украине зафиксировано 9590 новых подтвержденных случаев COVID-19, что на тысячу больше, чем в предыдущие сутки.
Среди новых больных 864 ребенка и 115 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 2089 человек, летальных исходов – 355, выздоровели – 25 499 человек.
Ранее мы писали:
- Одесская область снова может вернуться в красную зону из-за роста количества инфицированных коронавирусом.
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