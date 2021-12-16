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В Украине еще несколько областей могут выйти из красной зоны – список

София Ковнир
16 декабря, 10:34
Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций готовится к рассмотрению этого вопроса

С 6 декабря в Украине ужесточили карантин для невакцинированных / Фото: Коллаж: Сегодня

Вскоре в Украине еще несколько регионов могут выйти из красной карантинной зоны. В список попали Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в четверг, 16 декабря.

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Красная зона может уменьшиться

Как рассказал Ляшко, в Киевской, Житомирской, Сумской и Черкасской областях улучшилась ситуация с коронавирусом.

"Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций готовится к рассмотрению этого вопроса и принятию соответствующего решения", – отметил министр.

Карантинные зоны в Украине 16 декабря

Красная

  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Черниговская (области).

Желтая

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  • г. Киев,
  • Винницкая,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая,
  • Черниговская (области).

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 15 декабря, в Украине зафиксировано 9590 новых подтвержденных случаев COVID-19, что на тысячу больше, чем в предыдущие сутки.

Среди новых больных 864 ребенка и 115 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 2089 человек, летальных исходов – 355, выздоровели – 25 499 человек.

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