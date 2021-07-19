В Украине хотят ввести изоляцию невакцинированных при въезде из-за границы

В Кабмине также заявили о необходимости создать центры вакцинации на пограничных пунктах пропуска

Министерство здравоохранения предлагает усилить контроль при пересечении государственной границы в связи с ростом в мире случаев заболеваемости COVID-19, в частности штаммом "Дельта" и ввести обязательную самоизоляцию при въезде в Украину невакцинированных лиц.

Об этом заявил в ходе совещания в Офисе президента глава Минздрава Виктор Ляшко, передает пресс-служба ОП.

"Все невакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, должны будут пройти 14 дней самоизоляции, или семь дней, если после этого срока получат отрицательный ПЦР-тест", - отметил министр.

Он уточнил, что украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции.

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В то же время Ляшко отметил, что темпы вакцинации от COVID-19 в стране продолжают расти – за прошедшую неделю было сделано 609 тыс. прививок, тогда как неделей ранее – 560 тыс.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь заявил, что необходимо создать пункты прививок на пограничных пунктах пропуска, чтобы каждый желающий смог вакцинироваться.

Напмним, ранее было решено пропускать на подконтрольную территорию из ОРДЛО без самоизоляции граждан Украины, которые желают вакцинироваться от коронавируса.

Мы также писали, что более 100 тысяч украинцев получили выплаты по больничному за самоизоляцию.