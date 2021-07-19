В Україні хочуть запровадити ізоляцію невакцинованих при в'їзді з-за кордону

У Кабміні також заявили про необхідність створити центри вакцинації на прикордонних пунктах пропуску

Міністерство охорони здоров'я пропонує посилити контроль під час перетину державного кордону у зв'язку із зростанням в світі випадків захворюваності на COVID-19, зокрема штам "Дельта"і запровадити обов'язкову самоізоляцію при в'їзді в Україну невакцинованих осіб.

Про це заявив під час наради в Офісі президента глава МОЗ Віктор Ляшко, передає прес-служба ОП.

"Усі невакциновані особи, які приїжджатимуть до України, повинні будуть пройти 14 днів самоізоляції, або сім днів, якщо після цього терміну отримають негативний ПЛР-тест", – зазначив міністр.

Він уточнив, що українці до 18 років та особи, які виїхали з країни до набуття постановою чинності, звільнятимуться від самоізоляції.

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Водночас Ляшко зазначив, що темпи вакцинації від COVID-19 в країні продовжують зростати – за минулий тиждень було зроблено 609 тис. щеплень, тоді як тижнем раніше – 560 тис.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, своєю чергою заявив, що необхідно створити пункти щеплень на прикордонних пунктах пропуску, щоб кожен бажаючий зміг вакцинуватися.

Нагадаємо, раніше було вирішено пропускати на підконтрольну територію з ОРДЛО без самоізоляції громадян України, які бажають вакцинуватися від коронавірусу.

Ми також писали, що понад 100 тисяч українців отримали виплати за лікарняним за самоізоляцію.