В Украине хотят ввести штрафы за фейковые COVID-сертификаты – когда и сколько

В Украине могут штрафовать за поддельный сертификат. Фото: коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде во вторник, 25 января, планируют принять штрафы для людей с поддельными COVID-сертификатами.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Что известно?

На первом заседании ВР в 2022 году депутаты рассмотрят законопроект №6084 об уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов. Они хотят ввести штрафы от 17 тысяч гривен.

Кроме того, медикам, которые изготавливают фейковые COVID-сертификаты, может грозить тюремный срок на два года.

В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов

Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.

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"Теперь все, кто вакцинировался бустером, сразу срок действия сертификата, который генерируется в "Дії", будет продолжен на 270 дней, 9 месяцев", – сказал министр охраны здоровья Виктор Ляшко на заседании правительства.