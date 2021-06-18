В Украине под конец недели упала заболеваемость COVID-19 (статистика)

В Украине увеличивается ежедневный прирост пациентов с коронавирусом – новые данные Минздрава

В Украине за прошедшие сутки, 17 июня, зафиксировали 967 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 221 заболевшего меньше, чем сутками ранее. Госпитализировали 585 пациентов, 50 человек умерли. Вылечиться за 17 июня удалось 2312 украинцам.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего за время эпидемии в Украине обнаружили 2 млн. 228 тыс. 192 случая коронавируса. Из всех заболевших вылечились 2 млн 147 тыс. 972 человека. Летальных исходов было 51 952. В стране провели 10,6 млн ПЦР-тестов.

Статистика по коронавирусу, 18 июня. Инфографика Минздрава

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Киеве (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.

Напомним, в Украине больше ни одна область не входит в красную, оранжевую или желтую зоны. Страна перешла на минимальные карантинные ограничения, которые ввело правительство.

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