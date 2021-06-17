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В Украине растет число больных COVID-19: сколько заразилось за сутки

17 июня 2021 8:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Украине увеличивается ежедневный прирост пациентов с коронавирусом – новые данные Минздрава

В Украине за прошедшие сутки, 16 июня, зафиксировали 1188 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 143 заболевших больше, чем сутками ранее.

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Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Согласно новым данным, вчера в больницы госпитализировали 601 пациента, 55 человек умерли. Вылечиться за 16 июня удалось 4682 украинцам.

Всего за время эпидемии в Украине обнаружили 2 227 225 случаев коронавируса, из них вылечились 2 145 660. Летальных исходов было 51 902.

Статистика по коронавирусу 17 июня. Инфографика Минздрава
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Статистика по коронавирусу 17 июня. Инфографика Минздрава

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Напомним, в Украине больше ни одна область не входит в красную, оранжевую или желтую зоны. Страна перешла на минимальные карантинные ограничения, которые ввело правительство.

Кроме того, "Сегодня" сделали тест, насколько хорошо Вы знаете, какие карантинные ограничения действуют этим летом.

Также смотрите в нашем сюжете, как группа крови влияет на течение коронавируса:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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