В Украине могут ограничить перемещение между областями

Люди находятся довольно большой промежуток времени в замкнутой среде / Коллаж "Сегодня"

В Украине, чтобы предотвратить распространение коронавируса, в ближайшее время могут ужесточить ограничения по пассажирским перевозкам между областями.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии ТСН.

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Что планируют сделать?

Во время предстоящего потенциального локдауна планируется прекращение работы межобластных маршрутов без наличия COVID-сертификата.

"Люди находятся довольно большой промежуток времени в замкнутой среде, часто с довольно плохой вентиляцией. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время правительство (на заседании правительства. – Ред.) будет решаться вопрос о невозможности перевозки на межобластных сообщениях без наличия COVID-сертификата", – рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Какая информация содержится в COVID-сертификате

Согласно постановлению Кабмина, сертификат содержит в себе следующую информацию:

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фамилию, имя владельца на украинском языке;

дату рождения владельца;

уникальный номер сертификата;

конечную дату срока действия сертификата;

данные о полном курсе вакцинации от COVID-19;

информацию о факте выздоровления от COVID-19 и/или о тестировании на COVID-19.

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