В Украине началась новая вспышка коронавируса – Ляшко

Ляшко заявил о новой вспышке ковида в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине началась очередная вспышка СOVID-19. Вчера, 19 января, в стране зафиксировали более 18 тысяч новых случаев. Этот показатель значительно выше, чем ранее.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

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"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", - сказал он.

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Ляшко уточнил, что эпицентр вспышки – запад Украины.

"Самая осложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Отрицательная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", - сказал министр.

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Из-за сложной ситуации с коронавирусом власти прислали представление о введении в Ивано-Франковской области красной зоны карантина.

Ляшко объяснил, что Ивано-Франковская область уже превышает три показателя. Два из них свидетельствуют о росте нагрузки на медицинскую систему – это уровень госпитализаций и динамика заболеваемости.