В Україні розпочався новий спалах коронавірусу – Ляшко

Ляшко заявив про новий спалах ковіду в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні розпочався наступний спалах СOVID-19. Вчора, 19 січня, у країні зафіксували понад 18 тисяч нових випадків. Цей показник значно вищий, ніж раніше.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.

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"В Україні за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в країні почався спалах", – сказав він.

Де найбільше хворих?

Ляшко уточнив, що епіцентром спалаху є захід України.

"Найскладніша епідситуація – в Івано-Франківській області. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях", – сказав міністр.

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МОЗ вимагає ввести червону зону на Прикарпатті

Через складну ситуацію з коронавірусом влада надіслала подання щодо запровадження в Івано-Франківській області червоної зони карантину.

Ляшко пояснив, що Івано-Франківська область вже перевищує три показники. Два з них свідчать про зростання навантаження на медичну систему – це рівень госпіталізацій та динаміка захворюваності.